Ирина Елизаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Елизар
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баяндин Дмитрий
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Баяндин Дмитрий
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Баяндин Дмитрий
Смерть
Неизвестно
Петропавловка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край