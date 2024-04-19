Ирина Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Елизаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1860 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1880 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Елизар

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Дмитрий

Рождение ребёнка
1895

Сын: Баяндин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Баяндин Дмитрий

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1900

Сын: Баяндин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Баяндин Дмитрий

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Петропавловка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

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