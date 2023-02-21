Власова Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Стефанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Власов Александр

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Евфросиния

Отец ребёнка: Власов Александр

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Власов Александр

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1897

Сын: Власов Феоктист

Отец ребёнка: Власов Александр

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Александр

Смерть
Неизвестно
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