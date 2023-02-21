Власова Стефанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Власов Александр
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Евфросиния
Отец ребёнка: Власов Александр
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Власов Александр
Рождение ребёнка
1897
Сын: Власов Феоктист
Отец ребёнка: Власов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власов Александр
Смерть
Неизвестно