Лоскутов Василий Егорович
Место рождения
Дата рождения07.03.1764 ст.
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
07.03.1764 ст.
Починка Плишкина у крестьянина Егора Матвеева сын Василей. ГАКО 237-75-19. В ИВ 1783 года - 20 лет. ЦГАКО 237-71-834, л. 952 об. Кичминская церковь, (Плишкино) В ИВ 1790 года - 27 лет. ЦГАКО 237-71-84... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1783
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Лоскутова Авдотья (Евдокия) Васильевна
Мать ребёнка: Лоскутова Ефимия (Афимья) Ермолаева
В РС 1795 года - 12 лет. ЦГАКО 176-2-15а Царевосанчурский уезд, Иванова волость, поч. Большой ключ Шокшем тож. В ИВ 1802 года - 19 лет. как приемная. ЦГАКО 237-71-793, л. 1037 (Ильинская церковь, Боль... Показать все
Место жительства
С 1783
Причисленные из прежде бывшей под назначением Андреевой сотни Ивановой волости Нолин Укморы Кузнецы в поч. Большой Ключ, Ильинское волостное правление, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Лоскутова Алена (Елена) Васильевна
Мать ребёнка: Лоскутова Ефимия (Афимья) Ермолаева
В РС 1795 года - 5 лет. ЦГАКО 176-2-15а, стр. 529 об. Царевосанчурский уезд, Иванова волость, поч. Большой ключ Шокшем тож. В ИВ 1802 года - 13 лет. ЦГАКО 237-71-793, л. 1036 (Ильинская церковь, Больш... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Лоскутова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Лоскутова Ефимия (Афимья) Ермолаева
В РС 1795 года - 3 года. ЦГАКО 176-2-15а Царевосанчурский уезд, Иванова волость, поч. Большой ключ Шокшем тож. В ИВ 1802 года - 10 лет. ЦГАКО 237-71-793, л. 1037 (Ильинская церковь, Большой Ключ)
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Лоскутов Елизар Васильевич
Мать ребёнка: Лоскутова Ефимия (Афимья) Ермолаева
Усыновленный (приемный) В РС 1834 года апрель - 37 лет. ГАКО ф. 176, оп. 2, д. 905. л. 509 В РС 1811 года сентябрь - 15 лет. ГАКО ф. 176, оп. 2, д. 350, лл. 12-13 В РС 1816 года - 19 лет. (ясашные кре... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Лоскутов Лаврентий Васильевич
Мать ребёнка: Лоскутова Ефимия (Афимья) Ермолаева
В РС 1811 года сентябрь -9 лет. ГАКО ф. 176, оп. 2, л. 350. лл. 12-13 В РС 1816 года - 13 лет. (ясашные крестьяне) ЦГАКО 176-2-620, л. 29 об., № 1. поч. Большой Ключ, Ильинская волость В РС 1834 года ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Лоскутова Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Лоскутова Ефимия (Афимья) Ермолаева
приемная дочь В РС 1816 года - 12 лет. ГАКО ф. 176, оп. 2, д. 620, л. 29
Восприемник
25.03.1806 ст.
У Василия, сына Сергея Егорова Лоскутова (родной брат)
Смерть
1834
из РС 1834 года. ГАКО ф.176. оп. 2. д. 905. л. 509