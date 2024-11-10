Лоскутов Василий Егорович 07.03.1764 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Лоскутов Василий Егорович

Место рождения

Плишкина, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

07.03.1764 ст.

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1764 ст.

Отец: Лоскутов Егор (Георгий) Матвеевич

Мать: Лоскутова Матрена Нефедовна Мефодиевна

Плишкина, Уржумский уезд, Вятская губерния
Починка Плишкина у крестьянина Егора Матвеева сын Василей. ГАКО 237-75-19. В ИВ 1783 года - 20 лет. ЦГАКО 237-71-834, л. 952 об. Кичминская церковь, (Плишкино) В ИВ 1790 года - 27 лет. ЦГАКО 237-71-84... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1783

Жена: Лоскутова Ефимия (Афимья) Ермолаева

Плишкина, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Лоскутова Авдотья (Евдокия) Васильевна

Мать ребёнка: Лоскутова Ефимия (Афимья) Ермолаева

Плишкина, Уржумский уезд, Вятская губерния
В РС 1795 года - 12 лет. ЦГАКО 176-2-15а Царевосанчурский уезд, Иванова волость, поч. Большой ключ Шокшем тож. В ИВ 1802 года - 19 лет. как приемная. ЦГАКО 237-71-793, л. 1037 (Ильинская церковь, Боль... Показать все
Место жительства
С 1783
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Причисленные из прежде бывшей под назначением Андреевой сотни Ивановой волости Нолин Укморы Кузнецы в поч. Большой Ключ, Ильинское волостное правление, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Лоскутова Алена (Елена) Васильевна

Мать ребёнка: Лоскутова Ефимия (Афимья) Ермолаева

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1795 года - 5 лет. ЦГАКО 176-2-15а, стр. 529 об. Царевосанчурский уезд, Иванова волость, поч. Большой ключ Шокшем тож. В ИВ 1802 года - 13 лет. ЦГАКО 237-71-793, л. 1036 (Ильинская церковь, Больш... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Лоскутова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Лоскутова Ефимия (Афимья) Ермолаева

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1795 года - 3 года. ЦГАКО 176-2-15а Царевосанчурский уезд, Иванова волость, поч. Большой ключ Шокшем тож. В ИВ 1802 года - 10 лет. ЦГАКО 237-71-793, л. 1037 (Ильинская церковь, Большой Ключ)
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Лоскутов Елизар Васильевич

Мать ребёнка: Лоскутова Ефимия (Афимья) Ермолаева

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Усыновленный (приемный) В РС 1834 года апрель - 37 лет. ГАКО ф. 176, оп. 2, д. 905. л. 509 В РС 1811 года сентябрь - 15 лет. ГАКО ф. 176, оп. 2, д. 350, лл. 12-13 В РС 1816 года - 19 лет. (ясашные кре... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Лоскутов Лаврентий Васильевич

Мать ребёнка: Лоскутова Ефимия (Афимья) Ермолаева

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1811 года сентябрь -9 лет. ГАКО ф. 176, оп. 2, л. 350. лл. 12-13 В РС 1816 года - 13 лет. (ясашные крестьяне) ЦГАКО 176-2-620, л. 29 об., № 1. поч. Большой Ключ, Ильинская волость В РС 1834 года ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Лоскутова Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Лоскутова Ефимия (Афимья) Ермолаева

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
приемная дочь В РС 1816 года - 12 лет. ГАКО ф. 176, оп. 2, д. 620, л. 29
Восприемник
25.03.1806 ст.
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У Василия, сына Сергея Егорова Лоскутова (родной брат)
Смерть
1834
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
из РС 1834 года. ГАКО ф.176. оп. 2. д. 905. л. 509

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