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Тюльпанов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Тюльпанов Иван Никаноров

Мать: Тюльпанова Александра Андреева

Тюльпанов Василий Иванович (1849 — ?) Родился в семье пономаря села Демьяны Ростовского уезда Ивана Тюльпанова. По исключении из высшего отделения Ростовского Борисоглебского училища, в октябре 1864 г... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюльпанова Мария Флегонтова

Рождение ребёнка
12.05.1878

Сын: Тюльпанов Александр Васильев

Мать ребёнка: Тюльпанова Мария Флегонтова

Тюльпанов Александр Васильевич (1878 — ?) Родился 12 мая 1878 года в семье дьячка села Краснораменье Ростовского уезда Василия Тюльпанова. В 1894 годау окончил Ростовское Дмитриевское духовное училище... Показать все
Смерть
Неизвестно

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