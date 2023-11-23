Тюльпанов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1849
Тюльпанов Василий Иванович (1849 — ?) Родился в семье пономаря села Демьяны Ростовского уезда Ивана Тюльпанова. По исключении из высшего отделения Ростовского Борисоглебского училища, в октябре 1864 г... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1878
Сын: Тюльпанов Александр Васильев
Мать ребёнка: Тюльпанова Мария Флегонтова
Тюльпанов Александр Васильевич (1878 — ?) Родился 12 мая 1878 года в семье дьячка села Краснораменье Ростовского уезда Василия Тюльпанова. В 1894 годау окончил Ростовское Дмитриевское духовное училище... Показать все
Смерть
Неизвестно