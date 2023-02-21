Минхаиров Юнус Хафизович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минхаиров Юнус Хафизович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1898

Дата смерти

21.10.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закия Харисовна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закия Харисовна

Рождение ребёнка
19.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закия Харисовна

Рождение ребёнка
01.01.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закия Харисовна

Рождение ребёнка
25.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закия Харисовна

Рождение ребёнка
01.02.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закия Харисовна

Рождение ребёнка
05.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закия Харисовна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Закарья Юнусовна

Мать ребёнка: Закия Харисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закия Харисовна

Смерть
21.10.1991
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