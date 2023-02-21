Минхаиров Юнус Хафизович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1898
Дата смерти21.10.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
19.02.1927
Рождение ребёнка
01.01.1929
Рождение ребёнка
25.03.1931
Рождение ребёнка
01.02.1934
Рождение ребёнка
05.02.1936
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Закарья Юнусовна
Мать ребёнка: Закия Харисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Закия Харисовна
Смерть
21.10.1991