Фирсов Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсов Василий Николаевич

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Место рождения

Запань, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

19.11.1951

Дата смерти

09.07.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Запань, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1984 по 2010
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
09.07.2010
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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