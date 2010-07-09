Фирсов Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.11.1951
Дата смерти09.07.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1984 по 2010
Смерть
09.07.2010