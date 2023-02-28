Зограф Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения26.02.1889
Дата смерти17.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1889
Рождение ребёнка
19.11.1907
Дочь: Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Зограф Ольга Евгеньевна
Рождение ребёнка
12.03.1909
Мать ребёнка: Зограф Ольга Евгеньевна
Рождение ребёнка
15.04.1928
Сын: Зограф Георгий Александрович
Мать ребёнка: Зограф Ольга Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зограф Ольга Евгеньевна
Смерть
17.01.1942
Похороны
Неизвестно
Volkovo Cemetery, Russia