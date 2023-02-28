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Зограф Александр Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.02.1889

Дата смерти

17.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1889

Отец: Зограф (zograf) Николай Юрьевич

Мать: Зинаида Евграфовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.11.1907

Дочь: Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Зограф Ольга Евгеньевна

Рождение ребёнка
12.03.1909

Сын: Зограф Николай (Юрьевич)

Мать ребёнка: Зограф Ольга Евгеньевна

Рождение ребёнка
15.04.1928

Сын: Зограф Георгий Александрович

Мать ребёнка: Зограф Ольга Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зограф Ольга Евгеньевна

Смерть
17.01.1942
Похороны
Неизвестно
Volkovo Cemetery, Russia
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