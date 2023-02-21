Чернышов александр николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.157
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.157
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1979
Сын: Чернышов виталий Александрович
Мать ребёнка: Чернышова нина анатольевна
Рождение ребёнка
07.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернышова нина анатольевна
Рождение ребёнка
11.03.1993
Дочь: Чернышова ксения александровна
Мать ребёнка: Чернышова нина анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно