Чернышов александр николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышов александр николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.157

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1959 г.р.

Дети

1979 г.р.
Скрыто настройками приватности
1993 г.р.

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.157

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1979

Сын: Чернышов виталий Александрович

Мать ребёнка: Чернышова нина анатольевна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышова нина анатольевна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.03.1993

Дочь: Чернышова ксения александровна

Мать ребёнка: Чернышова нина анатольевна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышова нина анатольевна

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