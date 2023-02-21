Никишина Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1763 и 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Между 1763 и 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1788 и 1794
Сын: Никишин Иван Ильич
Отец ребёнка: Никишин Илья
Рождение ребёнка
Между 1797 и 1803
Отец ребёнка: Никишин Илья
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Никишин Ефим Ильич
Отец ребёнка: Никишин Илья
Рождение ребёнка
Около 1805
Отец ребёнка: Никишин Илья
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1813
Дочь: Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Никишин Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никишин Илья
Смерть
Неизвестно