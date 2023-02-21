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Никишина Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1763 и 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1761 и 1767 г.р.

Дети

Между 1788 и 1794 г.р.
Между 1797 и 1803 г.р.
Около 1801 г.р.
Около 1805 г.р.
Между 1807 и 1813 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1763 и 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1788 и 1794

Сын: Никишин Иван Ильич

Отец ребёнка: Никишин Илья

Рождение ребёнка
Между 1797 и 1803

Сын: Никишин Василий Ильич

Отец ребёнка: Никишин Илья

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Никишин Ефим Ильич

Отец ребёнка: Никишин Илья

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Никишин Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Никишин Илья

Рождение ребёнка
Между 1807 и 1813

Дочь: Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Никишин Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никишин Илья

Смерть
Неизвестно
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