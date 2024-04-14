Семёнов Николай Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСемёнов Николай Иванович

Семёнов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ботаева Елена Ивановна

Мать ребёнка: Семёнова (Галкина) Татьяна Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клюквина (Семёнова) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Семёнова (Галкина) Татьяна Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова (Галкина) Татьяна Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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