Меренов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меренов Федор

Место рождения

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Вычислено 1791

Дата смерти

Между 1830 и 1857

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1767 г.р.

Мать

Вычислено 1767 г.р.

Жена

Вычислено 1794 г.р.

Дети

Вычислено 1810 г.р.
Вычислено 1813 г.р.
Вычислено 1817 г.р.
Вычислено 1824 г.р.
Вычислено 1826 г.р.
Вычислено 1830 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791

Отец: Никифоров Петр

Мать: Ирина

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Меркурий Федоров Меркул

Мать ребёнка: Прасковья

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Сын: Меренов Аким

Мать ребёнка: Прасковья

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Мернов Михаил

Мать ребёнка: Прасковья

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Сын: Мернов Иосиф

Мать ребёнка: Прасковья

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Мернов Иоанн

Мать ребёнка: Прасковья

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Дочь: Татиана

Мать ребёнка: Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Работа или профессия
Неизвестно
зауряд хорунжий
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1830 и 1857
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