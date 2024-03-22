Меренов Федор
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1791
Дата смертиМежду 1830 и 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791
Отец: Никифоров Петр
Мать: Ирина
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Сын: Меренов Аким
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Сын: Мернов Михаил
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Сын: Мернов Иосиф
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Сын: Мернов Иоанн
Мать ребёнка: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Работа или профессия
Неизвестно
зауряд хорунжий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1830 и 1857