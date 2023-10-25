Коростелев Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коростелев Сергей
Отец ребёнка: Коростелев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коростелев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коростелев Николай
Смерть
Неизвестно