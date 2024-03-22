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Летягина Мария Ивановна

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Место рождения

Жилино, Половинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

22.06.1946

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1946

Отец: Летягин Иван

Мать: Голотвина Матрёна Тихоновна

Жилино, Половинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
09.01.1968

Сын: Летягин Альберт Михайлович

Отец ребёнка: Пынзарь Михаил Федорович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
28.05.1972

Дочь: Самойлова Вероника Михайловна

Отец ребёнка: Пынзарь Михаил Федорович

Криулень, Молдова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пынзарь Михаил Федорович

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