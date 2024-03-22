Летягина Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.06.1946
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1946
Отец: Летягин Иван
Рождение ребёнка
09.01.1968
Сын: Летягин Альберт Михайлович
Отец ребёнка: Пынзарь Михаил Федорович
Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
28.05.1972
Дочь: Самойлова Вероника Михайловна
Отец ребёнка: Пынзарь Михаил Федорович
Криулень, Молдова
Бракосочетание
Неизвестно