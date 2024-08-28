Федор Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1711
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711
Отец: Иван Дмитриевич
Мать: Мавра Анисимовна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 129 лист. Деревня Подлесное. Афанасий и Иван Дмитриевичи. Афанасию, 41 год, Ивану, 37 лет. У Афанасия жена Евдокия Ивановна, 41 год. У них сын Степан, 1,5 года. У него Пасынок Иван Игна... Показать все
Смерть
После 1719