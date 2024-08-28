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Федор Иванович

Место рождения

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

Около 1682 г.р.

Мать

Около 1690 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: Иван Дмитриевич

Мать: Мавра Анисимовна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 129 лист. Деревня Подлесное. Афанасий и Иван Дмитриевичи. Афанасию, 41 год, Ивану, 37 лет. У Афанасия жена Евдокия Ивановна, 41 год. У них сын Степан, 1,5 года. У него Пасынок Иван Игна... Показать все
Смерть
После 1719

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