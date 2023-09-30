Мазерина (Костыгина) Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1961
Отец: Костыгин Николай Еваристович
Мать: Костыгина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мазерин Владимир
Рождение ребёнка
05.02.1985
Сын: Мазерин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Мазерин Владимир
Рождение ребёнка
05.02.1987
Дочь: (Мазерина) Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Мазерин Владимир