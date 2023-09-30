Мазерина (Костыгина) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазерина (Костыгина) Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1961

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1961

Отец: Костыгин Николай Еваристович

Мать: Костыгина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазерин Владимир

Рождение ребёнка
05.02.1985

Сын: Мазерин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Мазерин Владимир

Рождение ребёнка
05.02.1987

Дочь: (Мазерина) Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Мазерин Владимир

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