Амирхан Арифуллаевич Турин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амирхан Арифуллаевич Турин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.2019

Отец: не указан

Мать: Мещерова Гульфия Кямилевна

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