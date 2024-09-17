Соколова Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1861
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 57
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Дочь: Любимова (Соколова) Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Соколов Тихон Федотович
Похозяйственная книга по д.Боярово за 1968-1970 годы | 389 | Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 54
Рождение ребёнка
Вычислено 1887
Отец ребёнка: Соколов Тихон Федотович
Смерть
После 1917