Соколова Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Анна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1861

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1858 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 57
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Тихон Федотович

Место жительства
Неизвестно
Боярово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Дочь: Любимова (Соколова) Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Соколов Тихон Федотович

Боярово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга по д.Боярово за 1968-1970 годы | 389 | Исповедная ведомость Николаевской Домшинской единоверческой церкви Вологодского уезда за 1917 год | 54
Рождение ребёнка
Вычислено 1887

Сын: Соколов Федот Тихонович

Отец ребёнка: Соколов Тихон Федотович

Боярово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1917

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