Нечаева (Жилкина) Ульяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева (Жилкина) Ульяна Ильинична

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Место рождения

Россия

Дата рождения

27.12.1938

Дата смерти

23.11.2022

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1938

Отец: Жилкин Илья Галлактионович

Мать: Жилкина Ефросинья Анкудиновна

Россия
Бракосочетание
05.02.1960

Муж: Нечаев Борис Саватиевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
16.08.1965

Дочь: Коробейникова Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Нечаев Борис Саватиевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухова Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Нечаев Борис Саватиевич

Смерть
23.11.2022
Левшино, Пермский уезд, Пермская губерния
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