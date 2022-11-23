Нечаева (Жилкина) Ульяна Ильинична
Место рожденияРоссия
Дата рождения27.12.1938
Дата смерти23.11.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1938
Россия
Бракосочетание
05.02.1960
Рождение ребёнка
16.08.1965
Дочь: Коробейникова Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Нечаев Борис Саватиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухова Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Нечаев Борис Саватиевич
Смерть
23.11.2022
Левшино, Пермский уезд, Пермская губерния