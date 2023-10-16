Вострикова Матрона Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Вострикова) Софья Максимовна
Отец ребёнка: Востриков Максим Васильевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Вострикова) Пелагея? Максимовна
Отец ребёнка: Востриков Максим Васильевич