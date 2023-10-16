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Вострикова Матрона Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Максим Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Максим Васильевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Вострикова) Софья Максимовна

Отец ребёнка: Востриков Максим Васильевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Вострикова) Пелагея? Максимовна

Отец ребёнка: Востриков Максим Васильевич

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