Цапник Анисим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти?.05.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.10.1936
Дочь: Гречкин Елена
Мать ребёнка: Цапник Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цапник Анна
Упоминание
Неизвестно
Родился в 1911 г. еврей; Зав. гаражом транспортной конторы треста «Запсибзолото». Проживал: Змеиногорский р-н, с. Змеиногорское. Арестован 29 октября 1937 г. Приговорен: Особое совещание при НКВД СССР... Показать все
Смерть
?.05.1993