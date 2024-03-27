Цапник Анисим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цапник Анисим Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.05.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1936

Дочь: Гречкин Елена

Мать ребёнка: Цапник Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цапник Анна

Упоминание
Неизвестно
Родился в 1911 г. еврей; Зав. гаражом транспортной конторы треста «Запсибзолото». Проживал: Змеиногорский р-н, с. Змеиногорское. Арестован 29 октября 1937 г. Приговорен: Особое совещание при НКВД СССР... Показать все
Смерть
?.05.1993
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