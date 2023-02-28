Попова (Надуткина) Васса Алексеева
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
10.02.1875
Рождение ребёнка
03.12.1876
Дочь: Попова Анна Васильева
Отец ребёнка: Попов Василий Алексеев
Рождение ребёнка
18.09.1878
Отец ребёнка: Попов Василий Алексеев
Рождение ребёнка
11.04.1882
Сын: Попов Егор Васильев
Отец ребёнка: Попов Василий Алексеев
Рождение ребёнка
18.08.1884
Сын: Попов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Попов Василий Алексеев
Рождение ребёнка
20.01.1887
Отец ребёнка: Попов Василий Алексеев
Смерть
Неизвестно