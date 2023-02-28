Попова (Надуткина) Васса Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Надуткина) Васса Алексеева

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Место рождения

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Надуткин Алексий Гаврилов

Мать: Надуткина Устинья Никитина

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
10.02.1875

Муж: Попов Василий Алексеев

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
03.12.1876

Дочь: Попова Анна Васильева

Отец ребёнка: Попов Василий Алексеев

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
18.09.1878

Сын: Попов Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Попов Василий Алексеев

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
11.04.1882

Сын: Попов Егор Васильев

Отец ребёнка: Попов Василий Алексеев

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
18.08.1884

Сын: Попов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Алексеев

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
20.01.1887

Сын: Попов Григорий Васильев

Отец ребёнка: Попов Василий Алексеев

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно
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