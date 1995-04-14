Бондаренко Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1913

Дата смерти

14.04.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1943

Сын: Бондаренко Василий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Ладомировка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
14.04.1995
Калиниченково, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
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