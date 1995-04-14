Бондаренко Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1913
Дата смерти14.04.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1943
Сын: Бондаренко Василий Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Ладомировка, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
14.04.1995
Калиниченково, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область