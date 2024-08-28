Рукавишникова (Гоголева) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рукавишников Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Рукавишников Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рукавишникова) Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Рукавишников Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рукавишникова) Анфиса Михайловна
Отец ребёнка: Рукавишников Михаил Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно