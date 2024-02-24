Куприянов анатолий геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1973
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1973
Отец: Куприянов геннадий
Рождение ребёнка
05.04.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.09.1999
Дочь: Куприянова людмила анатольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности