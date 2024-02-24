Куприянов анатолий геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куприянов анатолий геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1973

Отец: Куприянов геннадий

Мать: Куприянова роза федоровна

Рождение ребёнка
05.04.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.09.1999

Дочь: Куприянова людмила анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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