Степанова (Позднякова) Евдокия Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Поздняков Ефрем
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Волкова Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Степанов Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1931
Сын: Степанов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Степанов Дмитрий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974