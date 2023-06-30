Степанова (Позднякова) Евдокия Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Позднякова) Евдокия Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Поздняков Ефрем

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Волкова Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Степанов Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Степанов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Степанов Дмитрий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Дмитрий Яковлевич

Смерть
1974
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