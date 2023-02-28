Хурдаян (Назикян) Сурпуин Агоповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХурдаян (Назикян) Сурпуин Агоповна

Хурдаян (Назикян) Сурпуин Агоповна

avatar

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

03.12.1953

Пол

Женский

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
13.07.1974

Дочь: Агопова Изабелла Крикоровна

Отец ребёнка: Хурдаян Крикор Дзеронович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.09.1977

Дочь: Караулова Роза Крикоровна

Отец ребёнка: Хурдаян Крикор Дзеронович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
07.02.1983

Сын: Хурдаян Григорий Крикорович

Отец ребёнка: Хурдаян Крикор Дзеронович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хурдаян Крикор Дзеронович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close