Хурдаян (Назикян) Сурпуин Агоповна
Место рождения
Дата рождения03.12.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1974
Дочь: Агопова Изабелла Крикоровна
Отец ребёнка: Хурдаян Крикор Дзеронович
Рождение ребёнка
28.09.1977
Дочь: Караулова Роза Крикоровна
Отец ребёнка: Хурдаян Крикор Дзеронович
Рождение ребёнка
07.02.1983
Сын: Хурдаян Григорий Крикорович
Отец ребёнка: Хурдаян Крикор Дзеронович
Бракосочетание
Неизвестно