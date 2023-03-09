Ивонин Николай Александрович
Место рожденияд. Частики, Зуевского р-на, Кировской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ивонин Александр Георгиевич
Мать: Ивонина Александра
д. Частики, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивонина Светлана Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивонин Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивонина Полина
Смерть
Неизвестно