Ивонин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивонин Николай Александрович

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Место рождения

д. Частики, Зуевского р-на, Кировской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ивонин Александр Георгиевич

Мать: Ивонина Александра

д. Частики, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивонина Светлана Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивонин Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивонина Полина

Смерть
Неизвестно
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