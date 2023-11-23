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Ксения Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Алексей Иванов

Мать: Евдокия Леонтьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Бракосочетание
15.02.1747

Муж: Григорий Васильев

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Феодосия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Рождение ребёнка
09.06.1754

Сын: Кирилл Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Кирилл Григорьевич (1754 — 1810) Родился 9 июня 1754 года в семье дьякона села Кукобоя Пошехонского уезда Григория Васильевича. В 1771 году определен в пономаря к церкви села Инжевера Пошехонского уез... Показать все
Рождение ребёнка
1766

Сын: Никифор Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Смерть
1788

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