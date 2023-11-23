Ксения Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1788
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Алексей Иванов
Мать: Евдокия Леонтьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Бракосочетание
15.02.1747
Муж: Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Феодосия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Рождение ребёнка
09.06.1754
Сын: Кирилл Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Кирилл Григорьевич (1754 — 1810) Родился 9 июня 1754 года в семье дьякона села Кукобоя Пошехонского уезда Григория Васильевича. В 1771 году определен в пономаря к церкви села Инжевера Пошехонского уез... Показать все
Рождение ребёнка
1766
Сын: Никифор Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Смерть
1788