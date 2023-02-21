Кравцова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1952
Сын: Кравцов Николай Никифорович
Отец ребёнка: Кравцов Никифор Логинович
Рождение ребёнка
19.07.1954
Сын: Кравцов Виктор Никифорович
Отец ребёнка: Кравцов Никифор Логинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравцова Татьяна Никифоровна
Отец ребёнка: Кравцов Никифор Логинович
Смерть
Неизвестно