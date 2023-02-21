Кравцова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1952

Сын: Кравцов Николай Никифорович

Отец ребёнка: Кравцов Никифор Логинович

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
19.07.1954

Сын: Кравцов Виктор Никифорович

Отец ребёнка: Кравцов Никифор Логинович

Орша, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравцова Татьяна Никифоровна

Отец ребёнка: Кравцов Никифор Логинович

Орша, Оршанский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно
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