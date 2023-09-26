Иванов Анатолий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Павел Иванович
Мать: Иванова Ираида
Рождение ребёнка
10.05.1970
Сын: Иванов Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Иванова Зоя
Рождение ребёнка
19.12.1974
Дочь: Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Иванова Зоя
Рождение ребёнка
11.01.1976
Сын: Иванов Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Иванова Зоя