Иванов Анатолий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Анатолий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Павел Иванович

Мать: Иванова Ираида

Рождение ребёнка
10.05.1970

Сын: Иванов Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Иванова Зоя

Рождение ребёнка
19.12.1974

Дочь: Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Иванова Зоя

Рождение ребёнка
11.01.1976

Сын: Иванов Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Иванова Зоя

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