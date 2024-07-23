Купиярова Ксения Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купиярова Ксения Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купияров Василий Никифорович

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Купияров Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Купияров Василий Никифорович

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Купияров Максим Васильевич

Отец ребёнка: Купияров Василий Никифорович

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Купияров Лука Васильевич

Отец ребёнка: Купияров Василий Никифорович

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Купиярова) Анисья Васильевна

Отец ребёнка: Купияров Василий Никифорович

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Купиярова) Афанасия Васильевна

Отец ребёнка: Купияров Василий Никифорович

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Купияров Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Купияров Василий Никифорович

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Купиярова) Мариамна Васильевна

Отец ребёнка: Купияров Василий Никифорович

Шумиловские, Меньше-Кондинская волость, Тобольский уезд
Смерть
Неизвестно

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