Купиярова Ксения Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Сын: Купияров Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Купияров Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Купияров Максим Васильевич
Отец ребёнка: Купияров Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Купияров Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Купиярова) Анисья Васильевна
Отец ребёнка: Купияров Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Купиярова) Афанасия Васильевна
Отец ребёнка: Купияров Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Купияров Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Купияров Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Купиярова) Мариамна Васильевна
Отец ребёнка: Купияров Василий Никифорович
Смерть
Неизвестно