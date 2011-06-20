Тихонравова (Тихонравова) Наталия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонравова (Тихонравова) Наталия Николаевна

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Место рождения

Самара, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

17.08.1923

Дата смерти

20.06.2011

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1923

Отец: Тихонравов Николай Александрович

Мать: Тихонравова Наталья Николаевна

Самара, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
01.06.1942
Самара, Самара, Самарская область
Род войск: Военно-морской флот Воинское звание: краснофлотец призыв: Дзержинский РВК, Куйбышевская обл., г. Куйбышев, Дзержинский р-н ЦАМО. Учётно-послужная картотека. Шкаф 231. Ящик 4. демодилизова... Показать все
Рождение ребёнка
05.03.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смоляков Иван Трофимович

Красногорск, Красногорск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
старший инженер-нормировщик Красногорского механического завода им. Зверева
Место жительства
Неизвестно
Красногорск, Красногорск, Московская область
Смерть
20.06.2011
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
?.07.2011
Донской монастырь, колумбарий, Москва, Russia (Россия)
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