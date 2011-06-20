Тихонравова (Тихонравова) Наталия Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.08.1923
Дата смерти20.06.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1923
Военная служба
01.06.1942
Самара, Самара, Самарская область
Род войск: Военно-морской флот Воинское звание: краснофлотец призыв: Дзержинский РВК, Куйбышевская обл., г. Куйбышев, Дзержинский р-н ЦАМО. Учётно-послужная картотека. Шкаф 231. Ящик 4. демодилизова... Показать все
Рождение ребёнка
05.03.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смоляков Иван Трофимович
Работа или профессия
Неизвестно
старший инженер-нормировщик Красногорского механического завода им. Зверева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.06.2011
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
?.07.2011
Донской монастырь, колумбарий, Москва, Russia (Россия)