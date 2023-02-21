Лохматов Михаил Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНе указана
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Отец: Лохматов Евгений
Рождение ребёнка
30.07.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Людмила Анатольевна
Рождение ребёнка
21.02.1994
Сын: Романов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Романова Людмила Анатольевна
Рождение ребёнка
?.06.1994
Сын: Лохматов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
2004
Дочь: Лохматова Кира Михайловна
Мать ребёнка: не указана