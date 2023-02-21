Лохматов Михаил Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лохматов Михаил Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение

Отец: Лохматов Евгений

Мать: Лохматова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
30.07.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Людмила Анатольевна

Рождение ребёнка
21.02.1994

Сын: Романов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Романова Людмила Анатольевна

Рождение ребёнка
?.06.1994

Сын: Лохматов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
2004

Дочь: Лохматова Кира Михайловна

Мать ребёнка: не указана

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