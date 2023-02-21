Бодиско Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодиско Михаил Михайлович

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Место рождения

Тульская губерния (ныне - Тульская область)

Дата рождения

1849

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульская губерния (ныне - Тульская область)
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
г. Речица, Беларусь
Место жительства
Неизвестно
Новогрудок, Беларусь
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1912
Тульская губерния
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