Бодиско Михаил Михайлович
Место рожденияТульская губерния (ныне - Тульская область)
Дата рождения1849
Дата смерти1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Тульская губерния (ныне - Тульская область)
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
г. Речица, Беларусь
Место жительства
Неизвестно
Новогрудок, Беларусь
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1912
Тульская губерния