Власов Игорь Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Игорь Петрович

Место рождения

С. Болдино

Дата рождения

08.05.1959

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

С. Болдино
Рождение ребёнка
12.07.1980

Сын: Власов Анрдрей Игоревич

Мать ребёнка: Власова Любовь Семёновна

Г. Баку
Рождение ребёнка
08.06.1984

Дочь: Лупандина Наталья Игоревна

Мать ребёнка: Власова Любовь Семёновна

Шилово
Рождение ребёнка
21.12.1989

Сын: Власов Николай Игоревич

Мать ребёнка: Власова Любовь Семёновна

Шилово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Любовь Семёновна

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