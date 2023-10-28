Власов Игорь Петрович
Место рожденияС. Болдино
Дата рождения08.05.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.07.1980
Мать ребёнка: Власова Любовь Семёновна
Г. Баку
Рождение ребёнка
08.06.1984
Дочь: Лупандина Наталья Игоревна
Мать ребёнка: Власова Любовь Семёновна
Шилово
Рождение ребёнка
21.12.1989
Мать ребёнка: Власова Любовь Семёновна
Шилово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Любовь Семёновна