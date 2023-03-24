Леснов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леснов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леснов Александр

Мать ребёнка: Леснова Нина

Забитуй, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Леснова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Леснова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Леснова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леснов Николай

Мать ребёнка: Леснова Нина

Смерть
Неизвестно
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