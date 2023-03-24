Леснов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леснов Александр
Мать ребёнка: Леснова Нина
Забитуй, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Леснова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Леснова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Леснова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леснов Николай
Мать ребёнка: Леснова Нина
Смерть
Неизвестно