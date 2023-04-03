Ориненко Тимофей Климентович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1844
Рождение ребёнка
19.11.1890
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Ориненко Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
13.02.1893
Сын: Ориненко Кирилл Тимофеевич
Мать ребёнка: Ориненко Ирина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Толокунь, Київська область
Смерть
Неизвестно