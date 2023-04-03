Ориненко Тимофей Климентович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ориненко Тимофей Климентович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1844

Отец: Ориненко Климент Яковлевич

Мать: Ориненко Матрона (Матфеевна)

Рождение ребёнка
19.11.1890

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Ориненко Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
13.02.1893

Сын: Ориненко Кирилл Тимофеевич

Мать ребёнка: Ориненко Ирина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ориненко Ирина Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Толокунь, Київська область
Смерть
Неизвестно
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