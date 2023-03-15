Шуртакова (Хорева) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1915
Дата смерти1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1937
Сын: Шуртаков Юрий Вениаминович
Отец ребёнка: Шуртаков Вениамин Иванович
Рождение ребёнка
?.01.1942
Сын: Шуртаков Евгений Вениаминович
Отец ребёнка: Шуртаков Вениамин Иванович
Рождение ребёнка
07.03.1950
Дочь: Татьяна Вениаминовна
Отец ребёнка: Шуртаков Вениамин Иванович
Рождение ребёнка
07.03.1950
Сын: Шуртаков Александр Вениаминович
Отец ребёнка: Шуртаков Вениамин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель в школе
Смерть
1995