Шуртакова (Хорева) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуртакова (Хорева) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1915

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1937

Сын: Шуртаков Юрий Вениаминович

Отец ребёнка: Шуртаков Вениамин Иванович

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.01.1942

Сын: Шуртаков Евгений Вениаминович

Отец ребёнка: Шуртаков Вениамин Иванович

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.03.1950

Дочь: Татьяна Вениаминовна

Отец ребёнка: Шуртаков Вениамин Иванович

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.03.1950

Сын: Шуртаков Александр Вениаминович

Отец ребёнка: Шуртаков Вениамин Иванович

Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуртаков Вениамин Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
учитель в школе
Смерть
1995
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