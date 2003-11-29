Вафин Ринат Маратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1960
Дата смерти29.11.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1960
Отец: Вафин Марат Абдулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бятец Дина Анатольевна
Рождение ребёнка
06.09.1983
Дочь: Вафина Юлия Ринатовна
Мать ребёнка: Бятец Дина Анатольевна
Смерть
29.11.2003