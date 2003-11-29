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Вафин Ринат Маратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1960

Дата смерти

29.11.2003

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1960

Отец: Вафин Марат Абдулович

Мать: Зайнулина Разия Сагодатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бятец Дина Анатольевна

Рождение ребёнка
06.09.1983

Дочь: Вафина Юлия Ринатовна

Мать ребёнка: Бятец Дина Анатольевна

Смерть
29.11.2003

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