Желнин Онуфрий (Онофрейко) Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнин Онуфрий (Онофрейко) Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1624

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1600 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1624

Отец: Желнин Семен (Сенка) Третьяков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1643

Сын: Желнин Мина (Миней) Федотов

Мать ребёнка: не указана

Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1645

Сын: Желнин Василий (Васка) Федотов

Мать ребёнка: не указана

Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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