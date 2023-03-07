Желнин Онуфрий (Онофрейко) Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1624
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1624
Отец: Желнин Семен (Сенка) Третьяков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1643
Сын: Желнин Мина (Миней) Федотов
Мать ребёнка: не указана
Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1645
Сын: Желнин Василий (Васка) Федотов
Мать ребёнка: не указана
Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646