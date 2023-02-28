Миклухо-Маклай Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миклухо-Маклай Николай Николаевич

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Место рождения

Рождественно, Черновская волость, Новгородский уезд

Дата рождения

1846

Дата смерти

1888

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождественно, Черновская волость, Новгородский уезд
Место жительства
С 1857
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Сидней
Место жительства
Неизвестно
Йена, Германия
Место жительства
Неизвестно
Лейпциг, Германия
Место жительства
Неизвестно
Гейдельберг, Германия
Смерть
1888
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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