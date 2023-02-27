Спицын Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицын Осип

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Спицын Роман

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Иосифовна Анна Рогозина

Мать ребёнка: Ефимия

Рождение ребёнка
1779

Сын: Спицын Прокофей

Мать ребёнка: Ефимия

Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия

Смерть
Неизвестно
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