Спицын Осип
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Спицын Роман
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Иосифовна Анна Рогозина
Мать ребёнка: Ефимия
Рождение ребёнка
1779
Сын: Спицын Прокофей
Мать ребёнка: Ефимия
Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия
Смерть
Неизвестно