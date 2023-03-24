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(Matvei) Anna Rosalie
(Matvei) Anna Rosalie
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.10.1905
Дата смерти
30.10.1933
Пол
Женский
Отец
Matvei Mats
Мать
Matvei Reet
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1905
Отец:
Matvei Mats
Мать:
Matvei Reet
Смерть
30.10.1933
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