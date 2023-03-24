(Matvei) Anna Rosalie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Matvei) Anna Rosalie

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1905

Дата смерти

30.10.1933

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1905

Отец: Matvei Mats

Мать: Matvei Reet

Смерть
30.10.1933
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