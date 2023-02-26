Борисюк Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисюк Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1935

Дата смерти

17.10.1974

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1935

Отец: Борисюк Даниил

Мать: Борисюк Дуня

Рождение ребёнка
10.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хитрук Анастасия

Украина,Одесская обл.Арцызский р-н,с.Веселый Кут
Рождение ребёнка
14.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хитрук Анастасия

Смерть
17.10.1974
Украина,Одесская обл.Арцызский р-н,с.Веселый Кут
Похороны
Неизвестно
с.Веселый Кут,Арцизский р-н,Одесская обл.
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