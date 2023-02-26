Борисюк Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1935
Дата смерти17.10.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1935
Отец: Борисюк Даниил
Мать: Борисюк Дуня
Рождение ребёнка
10.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хитрук Анастасия
Украина,Одесская обл.Арцызский р-н,с.Веселый Кут
Рождение ребёнка
14.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хитрук Анастасия
Смерть
17.10.1974
Украина,Одесская обл.Арцызский р-н,с.Веселый Кут
Похороны
Неизвестно
с.Веселый Кут,Арцизский р-н,Одесская обл.