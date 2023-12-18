Гультяева Елена Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1889 ст.
Дочь: Гультяева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Гультяев Иван Михайлович
Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно