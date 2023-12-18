Гультяева Елена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГультяева Елена Тимофеевна

Гультяева Елена Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1845 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
26.05.1889 ст.

Дочь: Гультяева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Гультяев Иван Михайлович

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.