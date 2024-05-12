Дубянская (Шевченкова) Марина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1859 ст.
Дата смертиПосле 1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1877 ст.
Рождение ребёнка
20.02.1883 ст.
Отец ребёнка: Дубянский Павел Никитич
Рождение ребёнка
30.12.1889 ст.
Сын: Дубянский Василий Павлович
Отец ребёнка: Дубянский Павел Никитич
Рождение ребёнка
06.05.1891 ст.
Дочь: Дубянская Елена Павловна
Отец ребёнка: Дубянский Павел Никитич
Рождение ребёнка
29.08.1893 ст.
Сын: Дубянский Александр Павлович
Отец ребёнка: Дубянский Павел Никитич
Смерть
После 1919