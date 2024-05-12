Дубянская (Шевченкова) Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубянская (Шевченкова) Марина Ивановна

Дубянская (Шевченкова) Марина Ивановна

Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

После 1919

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
16.01.1877 ст.

Муж: Дубянский Павел Никитич

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.02.1883 ст.

Сын: Дубянский Иван Павлович

Отец ребёнка: Дубянский Павел Никитич

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.12.1889 ст.

Сын: Дубянский Василий Павлович

Отец ребёнка: Дубянский Павел Никитич

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.05.1891 ст.

Дочь: Дубянская Елена Павловна

Отец ребёнка: Дубянский Павел Никитич

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.08.1893 ст.

Сын: Дубянский Александр Павлович

Отец ребёнка: Дубянский Павел Никитич

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
После 1919

Мы используем куки для улучшения работы сайта.