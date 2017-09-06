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Katsnelson Boris

Место рождения

Minsk, Belarus

Дата рождения

10.02.1930

Дата смерти

06.09.2017

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1930

Отец: Katsnelson Yosef

Мать: (Beimel) Betty

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.09.2017

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