Katsnelson Boris
Место рожденияMinsk, Belarus
Дата рождения10.02.1930
Дата смерти06.09.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1930
Отец: Katsnelson Yosef
Мать: (Beimel) Betty
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.09.2017