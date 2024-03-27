Галеев Шамиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галеев Шамиль

Место рождения

Фергана, Узбекистан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Фергана, Узбекистан
Рождение ребёнка
08.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Фергана Узбекистан
Рождение ребёнка
02.10.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Фергана Узбекская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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