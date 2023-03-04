Вшивцев Алексей Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Алексей Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1656

Дата смерти

1732

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1656

Отец: Вшивцев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Агафия Алексеевна

Мать ребёнка: Вшивцева Орина Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Орина Семёновна

Место жительства
Неизвестно
Багаево, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
1732
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