Вшивцев Алексей Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1656
Дата смерти1732
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1656
Отец: Вшивцев ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Агафия Алексеевна
Мать ребёнка: Вшивцева Орина Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Орина Семёновна
Место жительства
Неизвестно
Багаево, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
1732