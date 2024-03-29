Морозова (Неменко) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Неменко) Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1936

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

М
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1936

Отец: Неменко Александр Николаевич

Мать: Работягина Мария Александровна

Рождение ребёнка
08.04.1959

Дочь: Ибрагимова Галина Юрьевна

Отец ребёнка: Морозов Юрий неизвестно

Рождение ребёнка
31.05.1960

Сын: Морозов Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Морозов Юрий неизвестно

Рождение ребёнка
22.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвиновский Анатолий Поликарпович

Кирг.ССР, г.Фрунзе, Сокулукский р-н, винсовхоз им. Купской
Рождение ребёнка
13.07.1968

Дочь: Комолова Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Литвиновский Анатолий Поликарпович

Рождение ребёнка
10.05.1972

Сын: Литвиновский В(л)адик Анатольевич

Отец ребёнка: Литвиновский Анатолий Поликарпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвиновский Анатолий Поликарпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Юрий неизвестно

Смерть
1982
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