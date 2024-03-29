Морозова (Неменко) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1936
Дата смерти1982
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1936
Рождение ребёнка
08.04.1959
Дочь: Ибрагимова Галина Юрьевна
Отец ребёнка: Морозов Юрий неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1960
Сын: Морозов Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Морозов Юрий неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвиновский Анатолий Поликарпович
Кирг.ССР, г.Фрунзе, Сокулукский р-н, винсовхоз им. Купской
Рождение ребёнка
13.07.1968
Дочь: Комолова Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Литвиновский Анатолий Поликарпович
Рождение ребёнка
10.05.1972
Сын: Литвиновский В(л)адик Анатольевич
Отец ребёнка: Литвиновский Анатолий Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982